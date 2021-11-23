Yüksekova İlçesi Dağlıca Karayolu Güzergahında 14.000 Gram Siyah Katran Eroin Maddesi Ele Geçirildi. - Haberler
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Yüksekova İlçesi Dağlıca Karayolu Güzergahında 14.000 Gram Siyah Katran Eroin Maddesi Ele Geçirildi.

Habermetre - Haberler | Toplum
Yüksekova İlçesi Dağlıca Karayolu Güzergahında 14.000 Gram Siyah Katran Eroin Maddesi Ele Geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;22. 11.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (Habermetre) - İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;

22. 11. 2021 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Dağlıca Karayolu güzergahında şüpheli bir araçtan yol kenarına çuval atıldığı bilgisi üzerine yapılan incelemede;

1 adet çuval içerisinde 14. 000 gram siyah katran eroin maddesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Hakkari Valiliği

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