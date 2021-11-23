Yüksekova İlçesi Dağlıca Karayolu Güzergahında 14.000 Gram Siyah Katran Eroin Maddesi Ele Geçirildi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (Habermetre) - İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;

22. 11. 2021 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Dağlıca Karayolu güzergahında şüpheli bir araçtan yol kenarına çuval atıldığı bilgisi üzerine yapılan incelemede;

1 adet çuval içerisinde 14. 000 gram siyah katran eroin maddesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Hakkari Valiliği

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