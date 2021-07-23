Yüksekova İlçesi Akpınar Köyü Kırsal Alanında 184.000 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
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Yüksekova İlçesi Akpınar Köyü Kırsal Alanında 184.000 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Yüksekova İlçesi Akpınar Köyü Kırsal Alanında 184.000 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
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İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;23. 07. 2021 günü ilimiz Yüksekova İlçesi Akpınar Köyü kırsalında icra edilen operasyonda;184. 000 gram Eroin maddesi ele geçirilmiştir.

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;

23. 07. 2021 günü ilimiz Yüksekova İlçesi Akpınar Köyü kırsalında icra edilen operasyonda;

184. 000 gram Eroin maddesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Hakkari Valiliği

Kaynak: Habermetre

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Yüksekova İlçesi Akpınar Köyü Kırsal Alanında 184.000 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Haberler
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