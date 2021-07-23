Yüksekova İlçesi Akpınar Köyü Kırsal Alanında 184.000 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;23. 07. 2021 günü ilimiz Yüksekova İlçesi Akpınar Köyü kırsalında icra edilen operasyonda;184. 000 gram Eroin maddesi ele geçirilmiştir.