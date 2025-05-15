Yüksekova il olacak mı?

Yüksekova il olacak mı?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler'de TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni'ne katıldı. Törende Erdoğan'ın konuşma yaptığı esnada ilginç anlar yaşandı. Peki, Yüksekova il olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan TOBB'da konuşma yaptığı sırada ilginç anlar yaşandı. Hakkari'den gelen bir kişi, konuşma sırasında ayağa kalkıp Erdoğan'a seslenerek, "Yüksekova il olmayı bekliyor cumhurbaşkanım" dedi. Erdoğan'ın, "Türkiye'de şu anda Yüksekovaların sayısı fazla. Hepsi il olmak için sıraya girdiler" yanıtı güldürdü. Yüksekova il olacak mı?

YÜKSEKOVA İL OLACAK MI?

Hakkari'den gelen bir kişi oturduğu yerden kalkarak bir anda Erdoğan'a seslenmeye başladı. "Yüksekova il olmak istiyor. Yüksekova halkı heyecanla müjdenizi bekliyor." diyen şahsa Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çeken bir yanıt verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ŞU ANDA YÜKSEKOVALARIN SAYISI ÇOK FAZLA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'de şu anda Yüksekovaların sayısı çok fazla. Hepsi il olmak için sıraya girdiler. Hepsi 'Biz de il olmamız lazım' diyorlar. Şu anda Yüksekova havalimanına sahip." yanıtını verdi. Erdoğan'ın yanıtı salondakileri güldürdü.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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