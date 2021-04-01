Yüksekova-Hakkari kara yolu heyelan nedeniyle kapandı
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Yüksekova-Hakkari kara yolu heyelan nedeniyle kapandı

Anadolu Ajansı / Ulaş Güven - Haberler | Güncel
Yüksekova-Hakkari kara yolu heyelan nedeniyle kapandı

Hakkari-Yüksekova kara yolu heyelan nedeniyle kapandı.

Hakkari-Yüksekova kara yolu heyelan nedeniyle kapandı.

Kara yolunun 30. kilometresindeki Yeniköprü bölgesinde heyelan meydana geldi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine Karayolları 117. Bölge Şefliği ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Ekipler, yola düşen kaya parçalarını ve toprağı temizlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven

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