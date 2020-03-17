Yüksekova-Esendere arası ücretsiz yolcu taşımacılığı Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesi, korona virüsüne karşı Yüksekova-Esendere arasında yolcu taşımacığını ücretsiz yapmaya başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesi, korona virüsüne karşı Yüksekova-Esendere arasında yolcu taşımacığını ücretsiz yapmaya başladı.



İran sınırında bulunan Esendere Belde Belediyesi, vatandaşların mağdur olmaması için Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'nun talimatlarıyla korona virüsü salgını bitene kadar Yüksekova-Esendere arasında yolcu taşımacılığını ücretsiz yapma kararı aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Esendere Belediyesi olarak korona virüsüne karşı vatandaşların mağdur olmaması için bugünden itibaren Yüksekova-Esendere arasında yolcu taşımacılığını ücretsiz yapma kararı aldıklarını belirterek, "İnşallah tüm ülke olarak bu tehlikeli virüsten kurtulacağız" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA