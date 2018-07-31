Yüksekova Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı.

Hastane çalışanları tarafından gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği yangın sırasında mahsur kalanlar tahliye edilirken, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, görevlilerinde yardımıyla diyaliz hastası bir kişiyi sedyeyle alarak ambulansa bindirdi.

Ardından çalışanlar merdivendeki yangına müdahale ederek yangını söndürdü.

Tatbikata, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ve Yüksekova Belediyesi İtfaiye ekipleri de katıldı.

Yüksekova Devlet Hastanesi Başhekimi Mete Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanede olası bir yangın durumunda ne yapılması gerektiğini tatbik ettiklerini söyledi.

Bu tatbikat ile çalışanların bilgilerinin tazelendiğini aktaran Keskin, "Ekiplerin emeği ile güzel bir tatbikat oldu, başarılı bir tatbikat oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Her yıl yapılması zorunlu olan bir tatbikattı. Başarılı geçti. Herkes cani gönülden görevini yerine getirdi, gerçekmiş gibi. Herekse teşekkür ediyoruz." diye konuştu.