Yüksekova desteklemelerle mandacılıkta eski potansiyeline kavuşturulacak

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İl Özel İdaresince mandacılığın geliştirilmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamında 35 çiftçiye 150 manda dağıtıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İl Özel İdaresince mandacılığın geliştirilmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamında 35 çiftçiye 150 manda dağıtıldı.

Başarılı operasyonlar sayesinde huzur ve güven ortamının sağlandığı Yüksekova'da, proje kapsamında şu ana kadar yaklaşık bin mandanın dağıtıldığı 104 çiftçi, bu sayede hem iş sahibi oldu hem de ekonomiye katkı sunmaya başladı.

İlçenin Karlı köyünde düzenlenen manda dağıtım programına katılan Vali ve Belediye Başkanvekili İdris Akbıyık, çiftçilerle bir araya geldi, manda sütüyle yapılan ürünlerin tadına baktı.

Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, her alanda olduğu gibi tarım ve hayvancılıkta da önemli projelerin hayata geçirildiğini söyledi.

Daha önce Yüksekova'nın mandacılığın yoğun yapıldığı yerlerden biri olduğunu aktaran Akbıyık, şöyle konuştu:

"Mandacılık çok verimli bir proje. Özellikle köylerimiz için sütüyle, peyniriyle, yoğurduyla gelir ve istihdam kaynağı oluyor. Mandıra, süt ve diğer tesisler için bir alt yapı oluşturmamız gerekiyor. Bu çerçevede mandıracılığı burada artırarak eski seviyesine kavuşturmayı hedefliyoruz. Şemdinli ve Derecik'te arıcılık ve seracılığı teşvik ediyoruz. Hakkari merkezde küçükbaş hayvancılığı, Çukurca'da susam ve tahin tesislerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Amacımız Hakkari'nin eski günlerine kavuşması. Özellikle hayvancılık konusunda çok hızlı bir gelişme var. Bunu artırmayı hedefliyoruz."

Hakkari'de eğitimden sağlığa her alanda büyük yatırımların olduğunu vurgulayan Akbıyık, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın pozitif ayrımcılığıyla, bakanlarımızın desteğiyle Hakkari gelişiyor. Son üç yılda 30'a yakın okul bitirdik. Öğretmen evimiz, halk eğitimi merkezlerimiz, lojmanlarımız gibi birçok yatırım yapıldı. Sağlık alanında özellikle salgından dolayı Hakkari halkı kurumlarıyla beraber çok iyi mücadele ediyor. İstediğimiz yerde olmasak da bir azalma söz konusu. Bütün çabamız Hakkari'de yaşayan insanların daha iyi şartlarda yaşaması daha mutlu olması. Bütün imkanlarımızı kullanarak gelişmeyi, kalkınmayı teşvik etmeye çalışıyoruz."

Programa, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Osman Doğramacı, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, İl Tarım ve Orman Müdürü Vahap Şimşek ile protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven