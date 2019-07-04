Yüksekova'dan sınıra askeri sevkiyat
Yüksekova'dan sınıra askeri sevkiyatHAKKARİ - Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta devam eden Pençe Harekatına Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden askeri sevkiyat yapıldı.
Yüksekova'dan sınıra askeri sevkiyat
HAKKARİ - Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta devam eden Pençe Harekatına Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden askeri sevkiyat yapıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Cengiz Topel Caddesi'ni kullanan askeri konvoy, Irak sınırına doğru yöneldi. Irak sınırında sürdürülen 'Pençe Harekatına' destek vermek için askeri konvoyun sınıra gittiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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