Yüksekova'dan Elazığ ve Malatya'ya yardım eli

26.01.2020 17:50 | Son Güncelleme: 26.01.2020 17:56

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden de yardım eli uzatıldı.



25 Ocak gecesi Elazığ merkezli meydana gelen ve Malatya'da da hasara yol açan 6,8'lik depremin ardından Yüksekovalı öğrenciler tarafından kampanya düzenlendi. Sosyal medya üzerinde başlatılan yardım kampanyası kapsamında esnaf ve halktan toplanan battaniye, giyim ve gıda paketleri, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılacak. Kampanyayı sosyal medya üzerinde başlattıklarını ifade eden Yüksekovalı öğrenci Pervin Mengeş, "Kendi adıma başlatmış olduğum yardım kampanyasını sosyal medya üzerinde yaptığım paylaşım sayesinde kargo şirketinin de desteği üzerine kampanya olarak duyurdum. Halkımızın duyarlılığı sayesinde kampanyamız daha iyi duyuldu. Yüksekova esnafı ve halkının da kampanyamıza destek olmasını bekliyoruz. Büyüklerimizde bilir bu tür konuların öncülüğünü eskiden babam yapardı. Şu an görevi ben devralıyorum. Yüksekova halkına bundan sonraki her süreçte öncülük edeceğimi bildirmek isterim ve Yüksekova adına yardım kampanyamızla ülkemizde her türlü desteği vermeye hazırım. Yardım paketlerimizin içinde gıda, giyim, kadın ve çocukların özel ihtiyaçları battaniye mevcuttur. Elazığ ve Malatya halkına geçmiş olsun" dedi.



Yüksekovalı İngilizce Öğretmeni Erdinç Kayhan ise, yaşanılan bu kötü olay sonucunda başta Elazığ ve Malatya halkı olmak üzere tüm Türkiye olarak acılarının ortak olduğunu belirterek, "Kış ayında bu durumun meydana gelmesi, depremzedelerin bu kötü durumunu daha da arttırmış olup bizi derinden etkilemiştir. Yüksekova halkı olarak depremzedelerin yanındayız. Yardımlarımızı sonuna kadar, elimizden geldiğince yapacağız. Gün birlik olma günüdür" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA