Yüksekova'dan ABD'ye uzanan başarı öyküsü

20.09.2019 12:51

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ikamet eden Özlem Sakar, büyük bir başarı ile ABD tarafından az sayıda öğrenciye verilen Fullbright yüksek lisans bursunu kazandı.



İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan İsmet Alkan Anadolu Lisesini tamamladıktan sonra Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitiren Sakar, Erasmus programıyla bir süre İngiltere'de eğitim aldı. Daha sonra ABD tarafından Türkiye'de az sayıda öğrenciye verilen Fullbright yüksek lisans bursunu kazanan Özlem Sakar, "İsmet Alkan Anadolu Lisesi mezunuyum. Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümünü tam burslu okudum. Sonrasında İngiltere'de bir yıl Erasmus öğrencisi olarak kaldım ve dönüp okulumu 3.73 ortalamayla bölümden derece alarak bitirdim. Sonra Amerika'da yüksek lisans yapmak için Fulbright bursuna başvurdum ve kabul edildim. Önümüzdeki yıl yüksek lisansa başlıyorum. Bunun dışında bazı medya grupları maddi açıdan sıkıntım olduğunu yazmışlar, haberi süslemek için ama öyle bir durum söz konusu değil. Babam mahalle esnafı ve tüm birikimini beni ve kardeşlerimi okutmak için harcadı. Yani maddi sıkıntı yaşamadım. Eğitimimi tamamladıktan sonra doğunun çocukları ve gençleri için büyük azimle çalışacağım" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA