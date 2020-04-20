Yüksekova'daki yılan sürüsü korkuttu
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Yüksekova, Güncel

Yüksekova'daki yılan sürüsü korkuttu

Yüksekova'daki yılan sürüsü korkuttuHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yılın sürüsü görenleri hayrete düşürüyor.

20.04.2020 21:47 | Son Güncelleme: 20.04.2020 21:47
Yüksekova'daki yılan sürüsü korkuttu

Yüksekova'daki yılan sürüsü korkuttu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yılın sürüsü görenleri hayrete düşürüyor. Yılan sürüsünü görünce şoka giren Vahap Canan, o anları cep telefon kamerasına kaydetti.İlçeye bağlı Yürekli Köyü'ndeki yılan pınarı bölgesinde vatandaşların gördüğü yılan sürüsü korkuttu. Adeta şoka giren vatandaşlar, buna rağmen yılan sürüsünü cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İlk defa yılanları sürü halinde gördüğünü dile getiren vatandaşlardan Vahap Canan,sürü halinde güneşlenen yılanları görünce şoka girdiklerini belirterek," İç içe geçmiş yılanları cep telefonuyla kaydettik. İnan hayatımda gördüğüm en acayip durum. Çok korkutucu" dedi.


Kaynak: DHA

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