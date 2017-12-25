Yüksekova'daki Voleybol Turnuvası

Yüksekova ilçesinde düzenlenen voleybol turnuvası, oynanan final maçlarıyla sona erdi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünce Gençlik Merkezi'nin spor salonunda düzenlenen ve 10 okulun katıldığı turnuva bir hafta sürdü.



Turnuvanın final maçını erkeklerde, Şemsettin Onay Anadolu Lisesi'ni yenen İmam Hatip Anadolu Lisesi, kızlarda ise Selahaddin Eyyubi Kız Meslek Lisesi'ni yenen İsmet Alkan Anadolu Lisesi kazandı.



Dereceye giren takımlara çeşitli ödüller verildi.



Birinci olan iki okulun ilçeyi Hakkari'de temsil edeceği belirtildi.