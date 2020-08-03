Yüksekova'daki trafik kazasında ölenlerin isimleri belirlendi
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Yüksekova'daki trafik kazasında ölenlerin isimleri belirlendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 6 kişinin ve yaralananların isimleri belirlendi.

Yüksekova'daki trafik kazasında ölenlerin isimleri belirlendi
03.08.2020 14:17 | Son Güncelleme: 03.08.2020 15:32

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 6 kişinin ve yaralananların isimleri belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyakalar köyü Göllerbaşı Bölgesinde meydana geldi. İçinde 6 kişinin bulunduğu sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen çift kabinli aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, sürücü ise yaralandı. Feci kazada şoför Mustafa Nasıroğlu yaralanırken, araçta bulunan yolculardan Aysun Er, Semra Varol, Çimen Özçük, Evin Yazgan, Savaş Bayram ve Meryem Renda, hayatını kaybetti.

(Metin Tek/İHA)

Kaynak: İHA

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