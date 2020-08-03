Yüksekova'daki trafik kazasında ölenlerin isimleri belirlendi
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Yüksekova'daki trafik kazasında ölenlerin isimleri belirlendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 6 kişinin ve yaralananların isimleri belirlendi.

Yüksekova'daki trafik kazasında ölenlerin isimleri belirlendi
03.08.2020 13:50 | Son Güncelleme: 03.08.2020 14:20

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 6 kişinin ve yaralananların isimleri belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyakalar köyü Göllerbaşı Bölgesinde meydana geldi. İçinde 6 kişinin bulunduğu sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen çift kabinli aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, sürücü ise yaralandı. Feci kazada şoför Mustafa Nasıroğlu yaralanırken, araçta bulunan yolculardan Aysun Er, Semra Varol, Çimen Özçük, Evin Yazgan, Savaş Bayram ve Meryem Renda, hayatını kaybetti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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