Yüksekova'daki Terör Saldırısı - İşçi Hazım Şahin'in Cenazesi Defnedildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlerce enerji nakil hattında çalışan işçilere yönelik saldırıda yaşamını yitiren 2 kişinin cenazesi defnedildi.



Hayatını kaybeden işçilerden evli ve 2 çocuk babası Hazım Şahin'in (35) cenazesi, Hakkari Devlet Hastanesindeki otopsinin ardından Medrese Mahallesi Camisi'ne götürüldü.



Şahin'in cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından Kızıl Kümbet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreninde, Şahin'in yakınları fenalık geçirdi.



Terör saldırısında hayatını kaybeden evli ve 3 çocuk babası Sabri Özdel'in (40) cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından Yüksekova ilçesine götürüldü.



Merkez Akarsu Camisi önünde düzenlenen törene, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu, TEDAŞ Van Bölge Müdürü Cezmi Yakar, VEPSAŞ Van Bölge Müdürü Murat Taş, TES-İŞ Van Şube Başkanı Naif Balandı, VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Tahsin Uzunselvi ve Hakkari İl Müdürü İsmail Özdemir ile kurum amirleri katıldı.



Özdel'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Akalın Mezarlığı'nda defnedildi. Özdel'in bazı yakınları, Kürtçe ağıt yakarak, fenalık geçirdi.



Türkiye-İran sınırında bulunan Onbaşılar köyü yakınındaki Çobanpınar Piyade Hudut Karakoluna bağlı Dolavere Tepe Üs Bölgesi'nde enerji nakil hattında çalışan VEDAŞ işçilerine ait araca PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 2 işçi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 3 işçi yaralanmıştı.