Yüksekova'daki sel paniği kamerada
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Yüksekova'daki sel paniği kamerada

Yüksekova'daki sel paniği kamerada
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Duraklı köyünü dün etkileyen sağanak sele neden oldu.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Duraklı köyünü dün etkileyen sağanak sele neden oldu. Sel, köyde korku ve paniğe neden olurken, halkın evlerini terk edip kaçtığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Van ve Hakkari'de, 3 gün boyunca etkili olan sağanak nedeniyle sel meydana geldi. Hakkari'de Yüksekova'nın Duraklı köyünde dün yaşanan sel, ekili tarım arazileri ve bahçelere zarar verdi, ağaçlar devrildi, köy yolu çöktü. Selden kurtulmak için evlerini terk edip dışarı kaçanların panik anları, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Selin ardından bölgeye sevk edilen iş makineleri yoğun çalışma yürütürken, köyde hasar tespit çalışmalarına başlandı.


Yüksekova'daki sel paniği kamerada
Yüksekova'daki sel paniği kamerada
Yüksekova'daki sel paniği kamerada
Yüksekova'daki sel paniği kamerada
Yüksekova'daki sel paniği kamerada
Yüksekova'daki sel paniği kamerada
Yüksekova'daki sel paniği kamerada
Yüksekova'daki sel paniği kamerada
Yüksekova'daki sel paniği kamerada
Yüksekova'daki sel paniği kamerada
Yüksekova'daki sel paniği kamerada
Yüksekova'daki sel paniği kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz

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