Son dakika haberleri! YÜKSEKOVA'DAKİ SAZLIK YANGINI, 3'ÜNCÜ GÜNDE KONTROL ALTINDA

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki Nehil Sazlığı'nda 3 gün önce çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yüksekova'nın Yürekli, Kamışlı ve Örnek köylerinin yakınındaki birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'nda, çarşamba günü henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Köyde yaşayanların ihbarı üzerine bölgeye Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Doğa Koruma, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına köy halkı da destek verdi. Bölgenin 'kuş cenneti' olan ancak kuraklığın etkisiyle suyu büyük oranda azalan sazlıktaki yangın, bu sabah kontrol altına alındı. Ekiplerin sazlıkta soğutma çalışmaları devam ediyor.