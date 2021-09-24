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Son dakika haberleri! YÜKSEKOVA'DAKİ SAZLIK YANGINI, 3'ÜNCÜ GÜNDE KONTROL ALTINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki Nehil Sazlığı'nda 3 gün önce çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki Nehil Sazlığı'nda 3 gün önce çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yüksekova'nın Yürekli, Kamışlı ve Örnek köylerinin yakınındaki birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'nda, çarşamba günü henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Köyde yaşayanların ihbarı üzerine bölgeye Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Doğa Koruma, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına köy halkı da destek verdi. Bölgenin 'kuş cenneti' olan ancak kuraklığın etkisiyle suyu büyük oranda azalan sazlıktaki yangın, bu sabah kontrol altına alındı. Ekiplerin sazlıkta soğutma çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haberleri! YÜKSEKOVA'DAKİ SAZLIK YANGINI, 3'ÜNCÜ GÜNDE KONTROL ALTINDA

Son dakika haberleri! YÜKSEKOVA'DAKİ SAZLIK YANGINI, 3'ÜNCÜ GÜNDE KONTROL ALTINDA

Son dakika haberleri! YÜKSEKOVA'DAKİ SAZLIK YANGINI, 3'ÜNCÜ GÜNDE KONTROL ALTINDA

Son dakika haberleri! YÜKSEKOVA'DAKİ SAZLIK YANGINI, 3'ÜNCÜ GÜNDE KONTROL ALTINDA

Son dakika haberleri! YÜKSEKOVA'DAKİ SAZLIK YANGINI, 3'ÜNCÜ GÜNDE KONTROL ALTINDA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri! YÜKSEKOVA'DAKİ SAZLIK YANGINI, 3'ÜNCÜ GÜNDE KONTROL ALTINDA - Haberler
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