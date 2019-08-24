Yüksekova'daki patlama

24.08.2019 17:41

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Şemdinli-Yüksekova karayolunda menfez kontrolü sırasında meydana gelen patlama sonucu hafif yaralanan işçileri ziyaret etti



Hakkari Valisi İdris Akbıyık, öğle saatlerinde Şemdinli-Yüksekova karayolunda, karayolları ekibinin yapmış olduğu menfez kontrolü sırasında meydana gelen patlama sonucu hafif yaralanan ve hastanede tedavileri süren 2 karayolları işçisini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA