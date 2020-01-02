Yüksekova'daki kursiyerlere kumaş desteği

02.01.2020 13:25 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:30

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Meslek Eğitimcileri ve Usta Öğreticiler Derneğinin başlattığı kampanya kapsamında toplanan bin metre kumaş, kursiyerlere dağıtıldı.



Yüksekova Meslek Eğitimcileri ve Usta Öğreticiler Derneği tarafından sosyal medyada başlatılan 'Batıdan Doğuya Gönül Köprüsü' kampanyası ile derneğe 3 vakıf ve Yüksekovalı bir esnaf tarafında toplamda bin metre kumaş gönderildi. Dernek tarafından alınan kumaşlar, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki el sanatları ve giyim kurslarına dağıtıldı.



Dernek Başkanı Rıfat Tüner, sosyal medyada başlattıkları kampanyanın destek gördüğünü belirterek, "Kampanyamıza 3 vakıf ve Yüksekovalı bir esnafımız destek verdi. İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzün nezdinde 30 kursumuza bu kumaşları dağıttık. Bu kampanyamıza Yüksekovalı iş adamlarının da desteğini bekliyoruz. Kampanyamız devam ediyor olacak ve inşallah Türkiye'de örnek dernek oluruz. Emeği geçen 3 vakfımıza ve Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Osman Doğan'a teşekkür ederiz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA