Yüksekova'daki kazada ölenler gözyaşları arasında toprağa verildi
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Yüksekova'daki kazada ölenler gözyaşları arasında toprağa verildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 6 kişi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yüksekova'daki kazada ölenler gözyaşları arasında toprağa verildi
03.08.2020 20:41 | Son Güncelleme: 03.08.2020 21:16

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 6 kişi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Sabah saatlerinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyakalar köyü Göllerbaşı bölgesinde meydana gelen trafik kazasında şoför Mustafa Nasıroğlu yaralanırken araçta bulunan Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli ücretli öğretmenler Evin Yazgan, Çimen Özçük, milli eğitimde memurlar Aysun Er, Semra Varol, vergi dairesi memuru Meryem Renda ile Savaş Bayram isimli vatandaş hayatını kaybetti.

Hakkari Devlet Hastanesi morgunda otopsileri yapılan cenazeler defnedilmek üzere Yüksekova ilçesine gönderildi. İlçenin Orman Mahallesinde düzenlenen cenaze törenine Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuggeneral Nuri Öztürk, Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, ölenlerin yakınları, STK temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İzzet Bayram, Aysun Er ve Semra Varol, Orman Mahallesi mezarlığında, Çimen Öztürk Akalın köyünde, Evin Yazgan Onbşılar köyünde ve Meryem Renda ise Adaklı köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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