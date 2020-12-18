Yüksekova'daki "can dostlar" sıcak yuvalarına kavuştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yüksekova'daki "can dostlar" sıcak yuvalarına kavuştu

18.12.2020 13:43 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:47
Yüksekova'daki

Hakkari'nin Yüksekova Belediyesince hayata geçirilen "Hayvan Barınağı" projesinin tamamlanıp hizmete sunulmasıyla kentteki sokak hayvanları sıcak yuvalarına kavuştu.

Hakkari'nin Yüksekova Belediyesince hayata geçirilen "Hayvan Barınağı" projesinin tamamlanıp hizmete sunulmasıyla kentteki sokak hayvanları sıcak yuvalarına kavuştu.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Yüksekova Belediyesinin hazırladığı proje kapsamında Suüstü köyü yakınında yapılan "Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi"nde çalışmalar tamamlandı.

Yüzlerce hayvanın barınabileceği, bakım ve tedavilerinin gerçekleştirileceği barınak, son işlemlerin tamamlanmasıyla hizmete sunuldu.

Belediye ekipleri, ilçe merkezindeki sokak hayvanlarını merkeze getirmeye başladı.

Merkezde incelemede bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, barınağın faaliyete başladığını ve sokak hayvanlarının artık daha mutlu daha sıcak bir ortamda yaşadıklarını söyledi.

Hayvan Hakları Federasyonunun (HAYTAP) kendilerine ciddi destekleri olduğunu belirten Doğramacı, şunları kaydetti:

"Bu iş sadece bizim ya da Belediyede çalışan 3-5 kişinin işi değil, bütün Yüksekova'nın işi. Tüm Yüksekovalıları bu merkezi sahiplenmeye çağırıyoruz. Bunların mama ve ilaç destekleri var. Hep beraber olursak inşallah bu dostlarımız daha sağlıklı, daha sıcak, daha güvenli ortamlarda hayat bulacaklar. Burada onların bakımlarını ve tedavilerini yapıyoruz. Bir zaman sonra bunları kendi doğasına bırakacağız. Burada gönüllü çalışmak ve yardımcı olmak isteyen hayvanseverleri bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Ziya Selçuk Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş
Magazin Öykü Çelik Sinan Akçıl Şevket Çoruh Hakan Taşıyan
Spor Erol Bulut Fatih Terim Burak Yılmaz Samet Aybaba İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Adana Karar Kredi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yüksekova'daki "can dostlar" sıcak yuvalarına kavuştu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 14:09:34. #1.15#
title