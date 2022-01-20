Yüksekova-Dağlıca yoluna çığ düştü - Haberler
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Yüksekova-Dağlıca yoluna çığ düştü

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Yerel

Yüksekova-Dağlıca yoluna çığ düştü Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Dağlıca yoluna çığ düşerken, kar yığınları altında kalan sürücü ise kendi imkanlarıyla kurtuldu.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Yüksekova-Dağlıca yoluna çığ düştü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Dağlıca yoluna çığ düşerken, kar yığınları altında kalan sürücü ise kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Kamışlı köyü Yeşildere mezrası yakınlarında Yüksekova-Dağlıca yoluna çığ düştü, kar yığını altında aracıyla birlikte kalan ve kendi imkanlarıyla kurtulan sürücü, durumu Karayolları Yüksekova 117. Şube Şefliği ekiplerine bildirdi.

Çığ bölgesine gelen ekipler, kısmen kar yığınları altında kalan hafif ticari aracı çıkarırken, yola açmak için de çalışma başlattı.

Yüksekova-Dağlıca yoluna çığ düştü

Yüksekova-Dağlıca yoluna çığ düştü

Yüksekova-Dağlıca yoluna çığ düştü

Yüksekova-Dağlıca yoluna çığ düştü

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Son Dakika Haberleri

Yüksekova, Hakkari, kar, 3. Sayfa, Yerel, Haber

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