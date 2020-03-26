Yüksekova'da zorunlu olmadıkça dışarı çıkan vatandaşlara yaptırım uygulanacak
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Yüksekova'da zorunlu olmadıkça dışarı çıkan vatandaşlara yaptırım uygulanacak - Haberler
Yüksekova, Hakkari, Güncel

Yüksekova'da zorunlu olmadıkça dışarı çıkan vatandaşlara yaptırım uygulanacak

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlara karşı yaptırım uygulanacağını belirtti.

26.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:58
Yüksekova'da zorunlu olmadıkça dışarı çıkan vatandaşlara yaptırım uygulanacak

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlara karşı yaptırım uygulanacağını belirtti.

Doğramacı, yaptığı açıklamada, 10 Mart'tan itibaren Kovid-19 salgını nedeniyle ülkede "evde kal" sloganıyla çağrı yapıldığını söyledi.

Yüksekova'da o tarihten bu yana uyarıların pek etki etmediğini tespit ettiklerini ifade eden Doğramacı, şöyle konuştu:

"Çarşıda köylerden gelen vatandaşlarımız da dahil ciddi bir kalabalık oluşturmaktadır. Bu kalabalık toplum sağlığı açısından ciddi tehlikeler içeriyor. Uyarılarımızı sürekli yapıyoruz. Günde 5 defa camilerimizden anons geçiyoruz. Zabıta araçlarımızla vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. 'Evde kalın' diyoruz. Bu uyarılarımıza istediğimiz düzeyde uyulmadığını görüyoruz. Bu günden itibaren önlemlerimizi artırarak bir takım yaptırımlar uygulayacağız. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla zorunlu olmadıkça dışarıya çıkan vatandaşlarımıza bir takım yaptırım kararı aldık. Bu vatandaşların hakkında toplum sağlığını tehlikeye sokmaktan ve emre aykırı davranışta bulunmaktan işlemler yapacağız."

"Dışarı çıktığımda çarşının kalabalık olduğunu gördüm. Bu süreç ilçemize zarar verir." diyen Doğramacı, şöyle konuştu:

"Biz Yüksekova olarak sınırda yaşıyoruz. Bu sorumluluğu da üzerimizde taşımamız gerekiyor. Buradan bütün vatandaşlarımızı uyarıyorum. İş yeri sahipleri iş yerlerinden çıkmasınlar. Dükkanlarında fazladan müşteri bulundurmasınlar. Mümkün olduğu kadar izole yaşamaya bir süre birbirimize saygı göstermeye gayret edelim. Lütfen evlerimizde kalalım çocuklarımıza sahip çıkalım, dışarıya çıkmayalım. Bu virüsün herhangi bir yaş aralığı yok sevdiklerimizi korumak istiyorsak izole olalım. Aksi takdirde hepimiz üzüleceğiz. Evde kalalım geleceğimizi koruyalım."

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı Haberler
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar Haberler
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar
Spiker olmak isteyen minik kız, 'Evde kal' çağrılı haber sunumu yaptı Haberler
Spiker olmak isteyen minik kız, "Evde kal" çağrılı haber sunumu yaptı
LGS sınavı sadece birinci dönem müfredatından yapılacak Haberler
LGS sınavı sadece birinci dönem müfredatından yapılacak
Türkiye'de bir ilk olan sistem Ordu'da hizmete girdi: Dezenfekte tüneli Haberler
Türkiye'de bir ilk olan sistem Ordu'da hizmete girdi: Dezenfekte tüneli
Elazığ'da 5 kişiyi 8 bin lira dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı Haberler
Elazığ'da 5 kişiyi 8 bin lira dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı
Berlin Tabipler Birliği Almanya'da sağlık sisteminin çökeceği uyarısında bulundu
Berlin Tabipler Birliği Almanya'da sağlık sisteminin çökeceği uyarısında bulundu
Son Dakika: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi
Son Dakika: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi
Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini kendi sitesinden paylaşacak
Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini kendi sitesinden paylaşacak
Vatandaşlar koronavirüs sebebiyle evlerine sığınınca Taksim Meydanı kuşlara kaldı
Vatandaşlar koronavirüs sebebiyle evlerine sığınınca Taksim Meydanı kuşlara kaldı
İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi
İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi
Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza
Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza
Koronavirüsle mücadele eden İran'da, ordu biyolojik tatbikat başlattı
Koronavirüsle mücadele eden İran'da, ordu biyolojik tatbikat başlattı
Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı
Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı
Başkentte sağlık çalışanlarına 50 liralık akaryakıt desteği
Başkentte sağlık çalışanlarına 50 liralık akaryakıt desteği
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak
Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi
Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle TOKİ ve Emlak Konut'ta taksit ödemeleri ertelendi
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle TOKİ ve Emlak Konut'ta taksit ödemeleri ertelendi
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'deki gerçek vaka sayısı 10 kat fazla
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'deki gerçek vaka sayısı 10 kat fazla
Karamollaoğlu: 83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır
Karamollaoğlu: 83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır
Şehit cenazesinde koronavirüs önlemi! Tabutu askerler dışında başkasının taşımasına izin verilmedi
Şehit cenazesinde koronavirüs önlemi! Tabutu askerler dışında başkasının taşımasına izin verilmedi
40 milyon ziyaretçi alan ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li lise öğrencisi çıktı
40 milyon ziyaretçi alan ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li lise öğrencisi çıktı
Son dakika: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik fiyatlarında artış olmayacak
Son dakika: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik fiyatlarında artış olmayacak
Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı
Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı
'Biz de yardıma hazırız' diyen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı
"Biz de yardıma hazırız" diyen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89'a yükseldi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89'a yükseldi
Marketteki sütleri içip görüntülerini paylaşan genç 15 gün evden çıkamayacak
Marketteki sütleri içip görüntülerini paylaşan genç 15 gün evden çıkamayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Faik Öztrak Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Mustafa Destici
Magazin Sıla Cem Yılmaz James Bond Olga Kurylenko
Spor Ali Koç Fatih Terim Rıza Çalımbay Fernando Muslera Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla İran Kadın İtalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Yüksekova'da zorunlu olmadıkça dışarı çıkan vatandaşlara yaptırım uygulanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 16:57:22. #1.15#
title