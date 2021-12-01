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Yüksekova'da Zakkum konseri coşturdu

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Kültür Sanat

Yüksekova'da Zakkum konseri coşturdu Türk Rock Müziği'nin sevilen gruplarından Zakkum, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hayranlarını coşturdu.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Yüksekova'da Zakkum konseri coşturdu

HAKKARİ - Türk Rock Müziği'nin sevilen gruplarından Zakkum, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hayranlarını coşturdu.

Türk Rock Müziği'nin sevilen grubu Zakkum, ilk kez Yüksekova'da hayranlarıyla bir araya geldi. La Cassa Kafe'de sahne alan grup, sevilen şarkıları ile Yüksekovalıları geç saatlere kadar eğlendirdi. Konsere çevre il ve ilçelerin yanı sıra İranlı turistler de ilgi gösterdi.

Yüksekova'da hayranlarıyla bir araya gelmekten dolayı mutluluklarını dile getiren Zakkum, hayranlarına teşekkür etti.

Zakkum'u çok sevdiklerini anlatan hayranları ise Yüksekova bu tür konserlerin bundan sonra da sürmesini istediler.

Yüksekova'da Zakkum konseri coşturdu

Yüksekova'da Zakkum konseri coşturdu

Yüksekova'da Zakkum konseri coşturdu

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Son Dakika Haberleri

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