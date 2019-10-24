Yüksekova'da yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı

Yüksekova'da yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı

Yüksekova'da yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdıHAKKARİ – Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü.

24.10.2019 18:30
Yüksekova'da yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı

Yüksekova'da yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı

HAKKARİHakkari'nin Yüksekova ilçesindeki yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü.

İlçedeki yüksek kesimler mevsimin ilk karıyla beyaza bürünürken, beraberinde de güzel görüntüler oluşturdu. Kışın çetin geçtiği Yüksekova'da, her sene olduğu gibi vatandaşlar da kış hazırlıklarını sürüyor. Dağlardaki karı fotoğraflayan Rojhat Yiğit, "Bugün tamamen kışın geldiğini gösteriyor. Çünkü ilçeye yakın dağlar beyaza büründü. Bir yandan güzel olsa da kış mevsiminin çetin geçtiğini de unutmamak gerek. Yinede Yüksekova'ya kar yakışıyor" dedi.

Kaynak: İHA
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