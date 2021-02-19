Yüksekova'da yollardaki buzlanma kazalara yol açtı; sürücüler zor anlar yaşadı
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Yüksekova'da yollardaki buzlanma kazalara yol açtı; sürücüler zor anlar yaşadı

19.02.2021 12:19 | Son Güncelleme: 19.02.2021 12:23
Yüksekova'da yollardaki buzlanma kazalara yol açtı; sürücüler zor anlar yaşadı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanma oluştu.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanma oluştu. Buzlanma nedeniyle çok sayıda hasarlı kaza meydana geldi. Belediye ekipleri tuzlama çalışması başlattı.

Yüksekova'da hafta başında etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığının geceleri eksi 15 dereceye kadar düşmesi nedeniyle yollar buzla kaplandı. Bu durum sürücülere ise zor anlar yaşattı. Özellikle eğimli alanların bulunduğu mahallerde buzlu yollar birçok hasarlı kazaya yol açtı. Tepelik bir mevkiinde bulunan Esenyurt Mahallesi'ndeki TOKİ konutların bulunduğu bölgede sabah saatlerinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Sürücüler araçlarını kontrol etmekte zorluk yaşadıklarını belirtirken, belediye ekipleri buzlu yollarda tuzlama çalışması başlattı.


Yüksekova'da yollardaki buzlanma kazalara yol açtı; sürücüler zor anlar yaşadı
Yüksekova'da yollardaki buzlanma kazalara yol açtı; sürücüler zor anlar yaşadı
Yüksekova'da yollardaki buzlanma kazalara yol açtı; sürücüler zor anlar yaşadı
Yüksekova'da yollardaki buzlanma kazalara yol açtı; sürücüler zor anlar yaşadı
Yüksekova'da yollardaki buzlanma kazalara yol açtı; sürücüler zor anlar yaşadı
Yüksekova'da yollardaki buzlanma kazalara yol açtı; sürücüler zor anlar yaşadı
Yüksekova'da yollardaki buzlanma kazalara yol açtı; sürücüler zor anlar yaşadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN

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