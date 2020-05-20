Yüksekova'da yol genişletme ve stabilize çalışması
Yüksekova ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte yol stabilize çalışmaları başlatıldı.
20.05.2020 12:28 | Son Güncelleme: 20.05.2020 12:28
Yüksekova ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte yol stabilize çalışmaları başlatıldı.
İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki Değerli köyü yolunda yol genişletme ve stabilize çalışması yürüttü.
Ekipler, 5 kilometrellik alanda başlatılan çalışmaları kısa sürede bitirmeyi hedefliyor.
Kaynak: AA