Yüksekova'da yoğun sis... Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü - Haberler
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Yüksekova'da yoğun sis... Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Güncel

Yüksekova'da yoğun sis... Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle adeta göz gözü görmüyor.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Yüksekova'da yoğun sis... Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle adeta göz gözü görmüyor.

İlçede görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, özellikle Cengiz Topel ve İpekyolu caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşıyor. Günlerdir etkili olan soğuk hava ve kar yağışının ardından, ilçede sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis hayatı durma noktasına getirdi.

Sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, ulaşımda ise aksamalar meydana geldi.

Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Yüksekova'da yoğun sis... Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü

Yüksekova'da yoğun sis... Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü

Yüksekova'da yoğun sis... Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Son Dakika Haberleri

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