YÜKSEKOVA'DA YOĞUN SİS; GÖRÜŞ MESAFESİ 10 METREYE DÜŞTÜ - Haberler
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YÜKSEKOVA'DA YOĞUN SİS; GÖRÜŞ MESAFESİ 10 METREYE DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sürücüler, sis nedeniyle trafikte zor anlar yaşadı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis, sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, trafik ekipleri kazalara karşı sürücüleri uyardı.

YÜKSEKOVA'DA YOĞUN SİS; GÖRÜŞ MESAFESİ 10 METREYE DÜŞTÜ

YÜKSEKOVA'DA YOĞUN SİS; GÖRÜŞ MESAFESİ 10 METREYE DÜŞTÜ

YÜKSEKOVA'DA YOĞUN SİS; GÖRÜŞ MESAFESİ 10 METREYE DÜŞTÜ

YÜKSEKOVA'DA YOĞUN SİS; GÖRÜŞ MESAFESİ 10 METREYE DÜŞTÜ

YÜKSEKOVA'DA YOĞUN SİS; GÖRÜŞ MESAFESİ 10 METREYE DÜŞTÜ

YÜKSEKOVA'DA YOĞUN SİS; GÖRÜŞ MESAFESİ 10 METREYE DÜŞTÜ

YÜKSEKOVA'DA YOĞUN SİS; GÖRÜŞ MESAFESİ 10 METREYE DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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