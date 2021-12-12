YÜKSEKOVA'DA YOĞUN SİS; GÖRÜŞ MESAFESİ 10 METREYE DÜŞTÜ
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sürücüler, sis nedeniyle trafikte zor anlar yaşadı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis, sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, trafik ekipleri kazalara karşı sürücüleri uyardı.