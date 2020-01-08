Yüksekova'da yoğun sis etkili oluyor

08.01.2020 10:59 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:59

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis etkili olurken, görüş uzaklığı, yer yer 5 metreye kadar düştü.Yüksekova ve çevresinde, geçen haftaki kar yağışı yerine 6 gündür soğuk hava ve sis etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının gece eksi 15 dereceye kadar düştüğü ilçede, özellikle sabah ve öğlen saatlerinde sis etkili oluyor. Kent merkezinde bu sabah görüş uzaklığı, yer yer 5 metreye düştü. Yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşadı.

Kaynak: DHA