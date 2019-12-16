16.12.2019 14:19 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:21

Yüksekova'da yoğun sis etkili oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yoğun sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yüksekova'da günlerdir etkili olan soğuk hava ve kar yağışı bu sabah saatlerinde yerini yoğun sise bıraktı. Görüş mesafesini 5 metreye kadar düşüren yoğun sis özellikle Cengiz Topel ve İpekyolu caddelerinde trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: DHA

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