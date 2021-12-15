Yüksekova'da yoğun sis - Haberler
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Yüksekova'da yoğun sis

Yüksekova'da yoğun sis
Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis etkili olurken, Cilo Dağı bölgesinde güzel görüntüler ortaya çıktı.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis etkili olurken, Cilo Dağı bölgesinde güzel görüntüler ortaya çıktı.

Yüksekova'da gece saatlerinden beri etkili olan sis, Cilo Dağı çevresinde yoğunlaştı. İlçe merkezinde görüş uzaklığının düşmesi nedeniyle yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşadı. Cilo Dağı bölgesinde ise sis manzarasıyla görsel güzellik ortaya çıktı.


Yüksekova'da yoğun sis

Yüksekova'da yoğun sis

Yüksekova'da yoğun sis

Yüksekova'da yoğun sis

Yüksekova'da yoğun sis

Yüksekova'da yoğun sis

Yüksekova'da yoğun sis

Yüksekova'da yoğun sis

Yüksekova'da yoğun sis

Yüksekova'da yoğun sis

Yüksekova'da yoğun sis

Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan - Son Dakika Haberleri

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