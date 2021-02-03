Yüksekova'da yoğun sis
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yüksekova'da yoğun sis

03.02.2021 15:22 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:29
Yüksekova'da yoğun sis

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde sis etkili olurken, görüş uzaklığı, 5 metreye kadar düştü.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde sis etkili olurken, görüş uzaklığı, 5 metreye kadar düştü. Sürücüler, trafikte zor anlar yaşadı. 

Yüksekova'da gece başlayan sisin etkisi, sabah saatlerinde arttı. Görüş uzaklığı, yer yer 5 metreye kadar düşerken, trafikte aksama oldu. Yollarda olan sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Nevzat Atay, sis nedeniyle ulaşımın aksadığını belirterek, "Özellikle sürücüler, gündüz vakti flaşörleri yakmak zorunda kaldı. Bu tür durumlarda çok dikkatli olmak gerekir" dedi.


Yüksekova'da yoğun sis
Yüksekova'da yoğun sis
Yüksekova'da yoğun sis
Yüksekova'da yoğun sis
Yüksekova'da yoğun sis
Yüksekova'da yoğun sis

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Mesut Özil Okan Buruk Hakan Kutlu Gökhan Gönül
Tüm Haberler Sel İzmir Kadıköy Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yüksekova'da yoğun sis - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 15:34:40. #1.15#
title