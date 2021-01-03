Doğu Anadolu'daki 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile don olayının beklendiği bölgede hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Rüzgar, doğu ve kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde de doğu ve kuzeydoğudan saatte 20-40 kilometre kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 4, Bitlis ve Hakkari'de 3, Muş'ta sıfırın altında 5 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile kar erimesi, dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.???????

Muş'ta vatandaşlar araçlarını halı ve battaniyeyle korumaya çalıştı

Muş'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Kente hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesi nedeniyle bazı vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için çeşitli yöntemlere başvurdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında araçlarını kullanamayanlar, halı, battaniye ve branda ile araçlarını soğuktan korumaya çalıştı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de etkili olan soğuk hava nedeniyle ilçede sis etkili oldu, görüş mesafesi bazı bölgelerde 10 metreye kadar düştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar