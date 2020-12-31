Yüksekova'da yoğun sis
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Yüksekova'da yoğun sis

31.12.2020 10:04 | Son Güncelleme: 31.12.2020 10:09

Yoğun sisden görüntü Vatandaşların araçların camlarını temizlemesi Ağaçlarda kırağı oluşmasıYüksekova'da yoğun sis Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabaha saatlerinde ilçe merkezinde sis etkilisini gösterdi.

Yoğun sisden görüntü

Vatandaşların araçların camlarını temizlemesi

Ağaçlarda kırağı oluşması

Yüksekova'da yoğun sis

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabaha saatlerinde ilçe merkezinde sis etkilisini gösterdi.

Yüksekova ilçesinde yoğun sis nedeniyle ilerlemekte zorlandı. İlçede soğuk hava nedeniyle ağaçlarda oluşan kırağı kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.

Yüksekova'da yoğun sis
Yüksekova'da yoğun sis
Yüksekova'da yoğun sis
Yüksekova'da yoğun sis

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven

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