Yüksekova'da yoğun sis
31.12.2020 10:04 | Son Güncelleme: 31.12.2020 10:09
Yoğun sisden görüntü Vatandaşların araçların camlarını temizlemesi Ağaçlarda kırağı oluşmasıYüksekova'da yoğun sis Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabaha saatlerinde ilçe merkezinde sis etkilisini gösterdi.
Yoğun sisden görüntü
Vatandaşların araçların camlarını temizlemesi
Ağaçlarda kırağı oluşması
Yüksekova'da yoğun sis
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabaha saatlerinde ilçe merkezinde sis etkilisini gösterdi.
Yüksekova ilçesinde yoğun sis nedeniyle ilerlemekte zorlandı. İlçede soğuk hava nedeniyle ağaçlarda oluşan kırağı kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven