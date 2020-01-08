Yüksekova'da yoğun sis
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Yüksekova'da yoğun sis

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis etkili olurken, görüş uzaklığı, yer yer 5 metreye kadar düştü.

08.01.2020 09:57 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:57
Yüksekova'da yoğun sis

HAKKARİ'nin ilçesinde yoğun sis etkili olurken, görüş uzaklığı, yer yer 5 metreye kadar düştü. 

Yüksekova ve çevresinde, geçen haftaki kar yağışı yerine 6 gündür soğuk hava ve sis etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının gece eksi 15 dereceye kadar düştüğü ilçede, özellikle ve öğle saatlerinde sis etkili oluyor. Kent merkezinde bu sabah görüş uzaklığı, yer yer 5 metreye düştü. Yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşadı.


Kaynak: DHA
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