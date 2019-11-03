Yüksekova'da yoğun sis

Yüksekova'da yoğun sis

- Yüksekova'da yoğun sisHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.

03.11.2019 13:15

- Yüksekova'da yoğun sis

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, ulaşımda ise aksamalar meydana geldi.

Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA

VİDEO: Yüksekova'da yoğun sis
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