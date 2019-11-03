Yüksekova'da yoğun sis

Yüksekova'da yoğun sis

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.

03.11.2019 10:37
Yüksekova'da yoğun sis

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.


Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, ulaşımda ise aksamalar meydana geldi.


Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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