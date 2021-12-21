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Yüksekova'da yoğun kar yağışı ve tipi

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Güncel

Yüksekova'da yoğun kar yağışı ve tipi Kar ve tipi nedeniyle, araçlar yolda mahsur kaldı, ilçe kara gömüldüHAKKARİ – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Yüksekova'da yoğun kar yağışı ve tipi

Kar ve tipi nedeniyle, araçlar yolda mahsur kaldı, ilçe kara gömüldü

HAKKARİ – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı.

Akşam saatlerinde kar yağışının etkisini göstermeye başlamasıyla ilçede hayat durma noktasına geldi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yollarda mahsur kalırken, yoldan çıkan bir araç vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle İpekyolu ve Cengiz Topel caddelerinde sürücüler ilerlemekte zorlanırken, Yüksekova Belediyesi, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin caddelerde biriken karları temizleme çalışmaları devam ediyor.

Kara hazırlıksız yakalandığını belirten İsmail Tarhan, "Köye gidip su getirdik, şu an yolda mahsur kaldık. Aracımız yokuşu çıkamayınca mahsur kaldık. Şimdi zincirleri takıyoruz. Çevreden gelen arkadaşların sayesinde inşallah kısa sürede kurtulacağız. Çünkü hazırlıksız yakalandık" dedi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz merkez ile Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerimizde 20 Aralık 2021 Pazartesi'den itibaren etkili olacak yoğun kar yağışı nedeniyle sel, su baskını, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denilmişti.

Yüksekova'da yoğun kar yağışı ve tipi

Yüksekova'da yoğun kar yağışı ve tipi

Yüksekova'da yoğun kar yağışı ve tipi

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İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Son Dakika Haberleri

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