YÜKSEKOVA'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Karla mücadele ekipleri, yolların kapanmaması için çalışmalarını sürüdürüyor. Yüksekova ve çevresinde yaklaşık 1 haftadır etkili olan soğuk hava, bugün yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz yönde etkilerken, ilçe merkezindeki kar kalınlığı 10 sanitmetreyi buldu. Kar yağışının ardından ekipler de yolların kapanmaması için çalışma başlattı. Meteoroloji yetkilileri, bölgedeki kar yağışının aralıklarla süreceğini belirtti.