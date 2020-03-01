Yüksekova'da yoğun kar yağışı

01.03.2020 19:19 | Son Güncelleme: 01.03.2020 19:20

Hakkari'nin Yüksekova etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.



İlçenin işlek caddelerinde Cengiz Topel ve İpekyolu caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler yoğun kar yağışından dolayı ilerlemekte zorladılar. Kar yağışının devam ettiği Yüksekova'da, karla mücadele ekipleri ise yolları açık tutmak için hazır bekliyor.



Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği ilçede, yetkililer özellikle yollarda oluşan buzlanma ve sisten dolayı sürücüleri uyardı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA