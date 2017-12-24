Yüksekova'da Yoğun Kar Yağışı
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde güneşli havanın ardından kar yağışı başladı.
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde güneşli havanın ardından kar yağışı başladı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı, 15 santimetreyi bulurken, yoğun kar hayatı olumsuz etkiledi.
Yüksekova'da güneşli havanın ardından aniden kar yağışı başladı. Öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 15 santimetreyi bulduğu ilçede Yüksekovalılar, yoğun kar nedeniyle yollarda yürümekte güçlük çekti.
- Hakkari