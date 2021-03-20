Yüksekova'da, yiyecek arayan dağ keçisi sürüsü kamerada
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Yüksekova'da, yiyecek arayan dağ keçisi sürüsü kamerada

20.03.2021 11:10 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:38
Yüksekova'da, yiyecek arayan dağ keçisi sürüsü kamerada

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyü yakınlarında, sürü halinde dağ keçileri görüntülendi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyü yakınlarında, sürü halinde dağ keçileri görüntülendi. Köy çevresinde gezip, yiyecek arayan dağ keçileri, bir süre sonra gözden kayboldu. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Bölgede terör olaylarının bitmesi ve koronavirüs salgını nedeniyle bir süre piknik alanları kullanımının yasaklanması, yaban hayatını olumlu etkiledi. Sayıları her geçen gün artan ve yaşam alanları genişleyen dağ keçileri de artık yerleşim alanları yakınlarında bile görülmeye başlandı. Yüksekova'nın Onbaşılar köyü yakınlarında dün sürü halinde dolaşan dağ keçilerine rastlanıldı. Köy çevresinde gezip, yiyecek arayan dağ keçileri, kısa süre sonra zirvelere doğru çıkarak, gözden kayboldu. Köyde yaşayanlar da bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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Yüksekova'da, yiyecek arayan dağ keçisi sürüsü kamerada
Yüksekova'da, yiyecek arayan dağ keçisi sürüsü kamerada
Yüksekova'da, yiyecek arayan dağ keçisi sürüsü kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN

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