Yüksekova'da yılsonu sergisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yüksekova'da yılsonu sergisi

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Kültür Sanat

Yüksekova'da yılsonu sergisi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi tarafından yılsonu sergisi düzenlendi.

Yüksekova'da yılsonu sergisi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi tarafından yılsonu sergisi düzenlendi.

Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi'nde yılsonu sergisi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Doğan, 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri çerçevesinde yıl boyunca düzenlenen kurslardaki eserlerin yer aldığını ifade ederek, "Gideceğimiz yolun hiçbir zaman bitmeyeceği düşüncesi ile hareket ederek katılımcılarımıza yeni yollar açma, şehrimize ve ülkemize daha nitelikli insan gücü yetiştirme hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Sergimiz herkese hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Sinevizyon ve ilahi dinletisinin ardından kurdele kesimini gerçekleştiren protokol, sergiyi gezerek kursiyerlerden el emeği göz nuru eserler hakkında bilgi aldı.

Programa Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, kamu kurum ve kuruluş amirleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, usta öğreticiler ve kursiyerler katıldı.

Yüksekova'da yılsonu sergisi
Yüksekova'da yılsonu sergisi
Yüksekova'da yılsonu sergisi
Yüksekova'da yılsonu sergisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Tek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Nikos Dendias Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Şevval Sam Demet Akalın Fahriye Evcen
Spor Enes Ünal Mert Günok Fatih Terim Ergin Ataman Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yüksekova'da yılsonu sergisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 10:26:38. #1.16#

title