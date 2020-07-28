Yüksekova'da yıldırımlar can aldı: 1 kişi öldü, 19 koyun telef oldu
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Yüksekova'da yıldırımlar can aldı: 1 kişi öldü, 19 koyun telef oldu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi, Güldere köyünde ot biçmeye giden İsmet Düzce (35) yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybederken, Cumhuriyet Mahallesi'nde ise 19 koyun yine yıldırım isabet etmesi sonucu telef oldu.

Yüksekova'da yıldırımlar can aldı: 1 kişi öldü, 19 koyun telef oldu
28.07.2020 17:32 | Son Güncelleme: 28.07.2020 18:26

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi, Güldere köyünde ot biçmeye giden İsmet Düzce (35) yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybederken, Cumhuriyet Mahallesi'nde ise 19 koyun yine yıldırım isabet etmesi sonucu telef oldu. Koyunların sahibi Ferhan Sevin, korkudan baygınlık geçirdiğini, 4 çocuğunu da eve gönderdiği için son anda kurtulduklarını söyledi. 

Yüksekova'nın Cumhuriyet Mahallesi ile ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Güldere köyünde aniden bastıran sağanakta, yıldırım düşmeleri, can ve mal kaybına neden oldu. Güldere köyü kırsalında ot biçmeye giden İsmet Düzce'nin bulunduğu alana yıldırım isabet etti. Yaşanan olayda Düzce ağır yaralandı. Yakınlarının yardımıyla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Düzce, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bir yıldırım düşmesi olayı ise ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Kurbanlık koyunların otladığı alana yıldırımın isabet etmesi sonucu 19 koyun telef oldu. Koyunların sahibi Ferhan Sevin (52), her şeyin bir anda yaşandığını ve korkudan baygınlık geçirdiğini anlattı. Sevin, "Yağmurun başlamasıyla birlikte 4 çocuğumu eve göndermiştim. Aradan 5 dakika geçtikten sonra da şimşeklerin çakmasıyla birlikte koyunların bulunduğu yerde alevler yükseldi. Bir anda neye uğradığımı şaşırdım. Korkudan bayılmışım. Kendime geldiğimde koyunlarıma baktım ancak 19'unu kaybettim" dedi. 


Kaynak: DHA

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