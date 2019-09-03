03.09.2019 15:49

Yüksekova'da yetiştirdiği karpuzla Diyarbakır'a rakip oldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ikamet eden Uğur Ertoğrul isimli vatandaş, 4 bin metrekare üzerinde karpuz ekerek Diyarbakır karpuzuna rakip oldu.

Yüksekova-Şemdinli karayolu üzerinde bulunan Demirkonak köyünde ikamet eden Uğur Ertoğrul isimli vatandaş, 4 bin metrekarelik bahçesine 4 bin tohum ekerek, Diyarbakır karpuzunu aratmayacak şekilde karpuz yetiştirdi. İş imkanının az olduğu ilçede her sene batıya giden gençler, bu sefer kendi imkanlarıyla ektiği karpuzla köyde iş istihdamı da oluşturdu. 3 ay içerisinde gelişen karpuzlar güzel görünümüyle renk katarken, bununla beraber köyde 50 kişiye de iş imkanı sağladı. Diyarbakır karpuzunu aratmayacak şekilde karpuz bahçesi oluşturan Uğur Ertoğrul; "Malum Yüksekova'da iş imkanları kısıtlı olduğu için bizde kendi köyümüzde 4 bin metrekare üzerinde 4 bin karpuz tohum ektik. Şükür şimdi gelişen karpuzlarımız, Diyarbakır karpuzunu aratmayacak şekilde. Bizde Şemdinli yolu üzerinde olduğumuz için burada barakalar kurduğumuz yerde de karpuzlarımızı satıyoruz. Çok şükür karpuzumuza rağbet var, tadı da harika. Onun için artık herkesi buraya bekleriz" dedi.

Kaynak: İHA