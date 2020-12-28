Yüksekova'da yeni yolcu durak alanları belirlendi
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Yüksekova'da yeni yolcu durak alanları belirlendi

28.12.2020 09:37 | Son Güncelleme: 28.12.2020 09:41
Yüksekova'da yeni yolcu durak alanları belirlendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu alınacak ve indirilecek yeni duraklar belirlendi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu alınacak ve indirilecek yeni duraklar belirlendi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'nın talimatları üzerine, belediyenin ulaşım hizmetleri müdürlüğünce vatandaşların daha rahat ulaşım sağlamaları için güzergahlara yeni duraklar eklendi. İlçenin Esendere yolu üzerinde bulunan Dilimli Barajı bölgesinden Yüksekova Devlet Hastanesi güzergahına kadar toplu taşıma araçlarının yolcu indirme ve bindirme alanları için durak tabelaları asıldı.

Vatandaşlar ise yapılan yeni durak alanların çoğalmasından memnun olduklarını belirttiler. - HAKKARİ

Yüksekova'da yeni yolcu durak alanları belirlendi
Yüksekova'da yeni yolcu durak alanları belirlendi
Yüksekova'da yeni yolcu durak alanları belirlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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