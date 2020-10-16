Yüksekova'da yeni cami açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yüksekova'da yeni cami açıldı

16.10.2020 19:24 | Son Güncelleme: 16.10.2020 19:28
Yüksekova'da yeni cami açıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi 1. Bölge Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutlarında inşa edilen TOKİ Camii bugün kılınan Cuma namazı ile beraber ibadete açıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi 1. Bölge Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutlarında inşa edilen TOKİ Camii bugün kılınan Cuma namazı ile beraber ibadete açıldı.

Yüksekova ilçesi 1. Bölge TOKi Camii, Kaymakam be Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, İlçe Müftüsü Şakir Şahin. İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, kamu kurum personelleri ve TOKİ sakinlerinin katılımıyla korona virüs salgını tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uygun bir şekilde kılınan Cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı. İbadete açılan Camii de incelemelerde bulunan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, eksikliklerin biran önce giderilmesi talimatı verdi. Kaymakamı Doğramacı, Cuma namazı sonrası çocuklarla sohbet ederek, çocukların kendisinden talep ettiği halı saha yapımı sözü verdi. Halı saha yapımını İlçe Müftüsü Şakir Şahin, müftülük olarak kendileri yapacağını söyledi. - HAKKARİ

Yüksekova'da yeni cami açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump İlham Aliyev Meral Akşener Engin Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Özgü Namal Sadri Alışık Caner Cindoruk
Spor Eddie Newton Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Garry Rodrigues Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Ekim Türk Alman İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yüksekova'da yeni cami açıldı - Hakkari
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 19:28:58. #1.15#
title