Yüksekova'da yaz-kış bir arada
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Yüksekova'da yaz-kış bir arada

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Yerel

Yüksekova'da yaz-kış bir arada -Çiçeklerle süslenen yaylaların karlı dağlarla bütünleşmesi görsel şölen sunuyor Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çiçeklerle süslenen yaylaların karlı dağlarla bütünleşmesi görsel şölen sunuyor.

Yüksekova'da yaz-kış bir arada

-Çiçeklerle süslenen yaylaların karlı dağlarla bütünleşmesi görsel şölen sunuyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çiçeklerle süslenen yaylaların karlı dağlarla bütünleşmesi görsel şölen sunuyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Yüksekova Ovası ile yaylalarda yaz mevsimi, ilçenin çevresini saran dağlar ise beyaz örtüsüyle kıştan kalma günleri yaşatıyor. Rengarenk çiçeklerin açtığı ve yeşil örtüsüyle kartpostallık görüntüler oluşturan ova ve yaylaların karlı dağlarla bütünleşmesi ise görsel şölen sunuyor.

İki mevsimi bir arada yaşadığını belirten Hamza Akkurt, "Ovamızda böyle güzel bir yeşillik varken dağlarımızda ise hala kar var. İki mevsimi bir arada yaşıyoruz. Şu an Sat Dağlarının eteklerinde karla mücadele edilirken, biz ise ovada tarla ekiyoruz bahçeyle uğraşıyoruz. Bizler Yüksekova'da iki mevsimi bir arada yaşadığımız için çok şanslıyız" dedi.

Yüksekova'da yaz-kış bir arada
Yüksekova'da yaz-kış bir arada
Yüksekova'da yaz-kış bir arada
Yüksekova'da yaz-kış bir arada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Tek

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