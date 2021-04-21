Yüksekova'da yayla yolunda 8 metre karla mücadele
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yüksekova'da yayla yolunda 8 metre karla mücadele

Yüksekova'da yayla yolunda 8 metre karla mücadele
Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kar kalınlığının yer yer 8 metreyi aştığı Meydanbelek Yaylası yolunda, karla mücadele ekipleri 10 gündür zorlu bir çalışma yürütüyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kar kalınlığının yer yer 8 metreyi aştığı Meydanbelek Yaylası yolunda, karla mücadele ekipleri 10 gündür zorlu bir çalışma yürütüyor.

Ülke genelinde hava sıcaklıkları artarken, dağlarla çevrili Hakkari Yüksekova'da ise halen kar manzaraları görülüyor. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Meydanbelek Yaylası'nda karlı  yolların açılması için de yoğun çalışma başlatıldı. İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliliği karla mücadele ekipleri, çığ ve rüzgarın etkisiyle kar kalınlığının yer yer 8 metreyi aştığı bölgede, 10 gündür zorlu bir çalışma yürütüyor. İş makinelerinin kar kütleleri arasında adeta kaybolduğu bölgede çalışmalar sürüyor. 


Yüksekova'da yayla yolunda 8 metre karla mücadele
Yüksekova'da yayla yolunda 8 metre karla mücadele
Yüksekova'da yayla yolunda 8 metre karla mücadele

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN

MEB, Çamlıyayla Milli Eğitim Müdürlüğünün Nutuk'un dağıtımıyla ilgili yazışmasına yönelik soruşturma başlattı
MEB, Çamlıyayla Milli Eğitim Müdürlüğünün Nutuk'un dağıtımıyla ilgili yazışmasına yönelik soruşturma başlattı
Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler
Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler
Lahana toplayan eşini öldürüp ardından kendi kafasına sıkan cani eş tutuklandı
Lahana toplayan eşini öldürüp ardından kendi kafasına sıkan cani eş tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Nikos Dendias Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Yıldırım Akbulut
Magazin Müjde Ar Müge Anlı Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ünal Karaman Bülent Uygun Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Uefa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yüksekova'da yayla yolunda 8 metre karla mücadele - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 14:06:14. #1.14#

title